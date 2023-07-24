Twitter сменил логотип с синей птицей на X

Социальная сеть Twitter сменила официальный логотип синей птицы на белую букву X на чёрном фоне. О ребрендинге ранее объявил владелец соцсети Илон Маск.
"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал предприниматель. Маск заявил, что новый логотип символизирует "несовершенства, делающие нас уникальными". Оригинальный логитип соцсети с синей птичкой был разработан в 2012 году.
В рамках ребрендинга также планируется изменить цвет платформы на чёрный. Новый домен социальной сети будет называться x.com. Сообщается, что он уже начал перенаправлять пользователей на Twitter.
Предприниматель и основатель таких компаний как Tesla и SpaceX Илан Маск купил Twitter осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов. Ещё до покупки он заявлял, что сделка будет к шагом к созданию экосистемы X и приложения, "в котором есть всё". В марте 2023 года Маск сменил юридическое название Twitter на X Corp.
Ранее Twitter пригрозил судебным разбирательством корпорации Meta, владеющей социальными сетями "Фейсбук" и "Инстаграм", из-за запуска конкурента "Твиттера" – платформы Threads.
Несколько решений Илона Маска после покупки компании обернулись громкими скандалами. Они были связаны с увольнением большого числа сотрудников, введением платной верификации, разблокированием аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Сам миллиардер объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова.
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