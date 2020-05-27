"Твиттер" предупреждает о неточностях в твитах Трампа

Социальная сеть "Твиттер" впервые начала указывать на неточную информацию, содержающуюся в сообщениях, размещенных президентом США Дональдом Трампом.

Во вторник два сообщения Трампа с критикой процесса голосования по почте, в которых президент заявляет, что такая форма голосования будет использована для фальсификации результатов выборов, сопровождались специальной ссылкой "Получите факты о голосовании по почте". Открыв эту ссылку, читатель узнает, что Дональд Трамп "бездоказательно утверждает, что голосование по почте приводит к фальсификациям". Согласно "Твиттеру", эксперты считают, что такая форма голосования очень редко связана с фальсификациями.

Этот шаг "Твиттера" стал ответом на многочисленные призывы критиков Дональда Трампа, обвиняющих президента в распространении лживой информации и грубых атаках на оппонентов с помощью "Твиттера". Социальная сеть заявляла, что право пользователя высказывать свое мнение защищено американской конституцией, и Дональд Трамп не нарушает правила пользования. Мало того, по мнению "Твиттера", сообщения мировых лидеров являются важным источником информации об их мышлении и действиях.

В ответ президент Трамп обвинил "Твиттер" во вмешательстве в президентскую кампанию, ограничении свободы слова и заявил, что он не допустит этого.