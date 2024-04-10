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Ty-95 вылетели из Мурманской области для ударов по Украине

Ту-95 во время репетиции парада к 9 мая. Архив: 22 апреля 2015
Ту-95 во время репетиции парада к 9 мая. Архив: 22 апреля 2015

Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. По имеющимся сведением, 7 бомбардировщиков вылетели с аэродрома Оленья (Мурманская область) и движутся в направлении пусковых рубежей, – говорится в сообщении.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:40, добавили военные. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Уже несколько часов продолжается атака по Украине ударными беспилотниками.

Российские войска используют стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время массированных ракетных ударов по Украине. Они применяются для пусков ракет Х-101.

Этим самолетам уже более 30 лет, они сняты с производства, но продолжают использоваться в результате модернизации.

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