Ty-95 вылетели из Мурманской области для ударов по Украине

Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. По имеющимся сведением, 7 бомбардировщиков вылетели с аэродрома Оленья (Мурманская область) и движутся в направлении пусковых рубежей, – говорится в сообщении.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:40, добавили военные. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Уже несколько часов продолжается атака по Украине ударными беспилотниками.

Российские войска используют стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время массированных ракетных ударов по Украине. Они применяются для пусков ракет Х-101.

Этим самолетам уже более 30 лет, они сняты с производства, но продолжают использоваться в результате модернизации.