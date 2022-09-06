"Ты уже за холмом". Эдуард Тополь – о концепции "Русского мира"

В отличие от ярых русофобов, отрицающих самобытность русской цивилизации, я не только признаю её величие и превосходство над европейской, американской и всеми прочими, но и готов эти достижения наглядно продемонстрировать. Тем паче, это проще пареной репы – достаточно найти в ютюбе видео "Парад российской техники в Киеве, на Крещатике 23 августа". Это потрясающее по своей интеллектуальной и духоподъемной мощи зрелище! Исчадия творческой мысли генеральных конструкторов "Уралмашзавода", высоты динозавровой эстетики, недоступные даже лучшим декораторам Голливуда, – всё это можно было не только увидеть, но и осязать в этих обгорелых стальных каракатицах, созданных в результате развития "Русского мира" с единственной целью крушить и убивать всё и вся на победоносном пути распространения великой русской культуры от Камчатки до Ла-Манша.

На меня эта Выставка достижений российской цивилизации произвела куда более глубокое впечатление, чем все балеты Большого театра, вместе взятые. Если представить себе, какое неимоверное количество ученых, инженеров и рабочих, не покладая рук, денно и нощно клепает тысячи тысяч этих чудовищ – танков, ракетных установок, бронетранспортеров, зениток и прочих колесных и гусеничных монстров только для того, чтобы в нужный кремлевскому руководству миг эта жуткая армада по имени "Русский мир" навалилась на Европу с победным рёвом двигателей, – если представить себе это роковое наваждение, то все "Войны миров" Герберта Уэллса и Стивена Спилберга покажутся диснеевской сказкой.

Но ведь "Русский мир" делает это, он клепает эти брежнево-путинские бронтозавры сегодня, сейчас, гонит их в Сирию, Венесуэлу, на Кубу и, конечно, в Беларусь и в Донбасс. "В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" Министерство обороны России заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 миллиардов рублей", – сообщил ИТАР-ТАСС. А Владимир Путин добавил: "В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира".

Я написал о России больше пятидесяти книг. Мне казалось, я что-то смыслю в русском характере. Но когда думаю о создателях "Новичка", "Посейдона", "Кинжала", "Ярса", "Искандера" и т. д., и т. п., то пытаюсь представить себе будничную жизнь этих технических гениев. Вот они приходят с работы, и дети спрашивают: "Папочка! А что ты делаешь на своей работе?" Папочка с гордостью говорит: "Доченька, сегодня у меня был очень удачный день: я сделал яд, один грамм которого убьет тысячу таких прелестных девочек, как ты". Или: "Я сделал ракету, которая убьет десять тысяч таких девочек, как ты!" Или: "Детка, а ты видела по телеку, как в Краматорске одна ракета "Точка-У" убила пятьдесят таких красавиц, как твоя мамочка, и десять таких деток, как ты? Это я ракету сделал!"

И ведь есть такие люди в России, реально есть! И не один человек – тысячи, сотни тысяч! Химики, биологи, инженеры, рабочие. Изо дня в день, из года в год, даже из поколения в поколение они ежедневно ходят на работу, чтобы делать средства и орудия убийства. Они тратят на это всю свою жизнь…

Конечно, мне скажут: не только в России делают танки, ракеты и пушки. Я знаю. Но только в России вся страна работает на производство орудий убийств, а всё другое – утюги, стиральные машины, велосипеды, детские санки – военные заводы выпускают из отходов производства, как "побочный продукт". Пятьдесят лет назад в СССР я работал в кинематографе, который по доходности стоял на втором месте в стране после производства водки. Половина стоимости каждого билета, проданного во всех советских кинотеатрах, автоматически шла в бюджет Министерства обороны – сверх всех ассигнований, данные о которых указаны в государственном бюджете. То есть, все киностудии страны – "Мосфильм", "Ленфильм", Одесская, Вильнюсская, Бакинская и другие – и все-все знаменитые Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Леонид Гайдай, Вячеслав Котеночкин, даже антисоветчик Андрей Смирнов, создатель "Белорусского вокзала", даже Андрей Тарковский, создатель "Андрея Рублева", тоже работали на производство танков и пулеметов, которыми Кремль подавил Пражскую весну, венгерский мятеж и рабочую стачку в Новочеркасске.

Сегодня вместо "победы социализма во всем мире" Россия ведёт с Украины войну за победу "Русского мира". Снова, как в 1956-м в Венгрии и в 1968-м в Чехословакии, армада русских танков несет "загнивающей" Европе духовные блага великой русской цивилизации. С той только разницей, что тогда вместо Десяти заповедей Кремль диктовал миру "Моральный кодекс строителя коммунизма", а сейчас диктует "Постулаты "Русского мира". Хрен редьки не слаще: если усатый вождь всех времен и народов переселял татар и чеченцев из Крыма в Казахстан и Сибирь, то, согласно постулатам "Русского мира", его нынешний безусый вождь, наверное, должен переселить в Сибирь украинцев, чтобы истинно русские могли "вселиться в их дома и объявить себя "коренным народом".

Самая показательная демонстрация "величия" "Русского мира" – нынешний "парад" российской техники на Крещатике

Первым на эту заманчивую перспективу намекнул Александр Солженицын: "Огромные просторы, никогда не относившиеся к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь юго-восточный край, насильственно втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в его политику жадно желаемого вступления в НАТО", – сказал он весной 2006 года. А уже в конце того же 2006-го, на встрече с творческой интеллигенцией Санкт-Петербурга, Путин осторожно развил эту светлую идею: "Русский мир" может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание – "Русский мир". Через год, после своей встречи с Солженицыным, новый "собиратель русских земель" сообщил: "Я обратил внимание писателя на то, что некоторые шаги, которые мы делаем сегодня, во многом созвучны с тем, что писал Солженицын". Наконец, в 2017 году, на открытии в Израиле "Монумента победы Красной армии над нацистской Германией", я своими глазами видел и своими ушами слышал, как Путин, глядя своим пронзительным взором на выстроившихся в ряд евреев – ветеранов Великой Отечественной войны с боевыми орденами на выцветших гимнастерках, сказал: "Помните, Россия рассчитывает на вас и здесь, в Израиле!.."

Иными словами, "запала князю дума Дона великого отведать… и, исполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую… О Русская земля, а ты уже за холмом!" Вот она, вся русская история от "давних времен рати" до "былей нашего времени", когда новый московский князь, исполнившись ратного духа, ракетами рушит жилые дома в Харькове, Мелитополе, Херсоне, Киеве и ещё в тысяче украинских городов и сёл. Но самая показательная демонстрация "величия" "Русского мира" – нынешний "парад" российской техники на Крещатике.

О "Русский мир", ты уже за холмом!



Эдуард Тополь – писатель

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