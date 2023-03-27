Родную тётю Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании архангельского управления ФСБ, оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за репостов в социальной сети "ВКонтакте" стихов, посвященных племяннику. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", 2-й Западный окружной военный суд признал Лилию Жлобицкую в оправдании терроризма.

Само уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года. Тогда дома у Жлобицкой прошёл обыск. В её компьютере нашли ссылки на страницу сайта stihi.ru, на которой было размещено стихотворение про "взрыв в помещении тайной полиции". До суда обвиняемая находилась под подпиской о невыезде.

Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошёл 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.

Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России завёл свыше пятьдесят уголовных дел. Большинству обвиняемых суды назначают крупные штрафы - от 300 до 500 тысяч рублей, но несколько из них получили и длительные, до пяти лет, сроки лишения свободы. Ещё ряд обвиняемых были направлены на принудительное лечение в психиатрические клиники.

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