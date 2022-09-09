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Тысячи британцев встретили в Лондоне короля Карла III

Британский король Карл III прибыл в Лондон из Шотландии, где накануне скончалась его мать, королева Елизавета II. Ожидается, что король встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а после этого выступит с видеообращением к нации - первым в его новой роли.

После прибытия в британскую столицу король пообщался с подданными, собравшимися у Букингемского дворца, принял их соболезнования. Со вчерашнего вечера к королевской резиденции в Лондоне приходят тысячи британцев, чтобы почтить память королевы. Собравшиеся спели "Боже, храни короля" - именно так теперь будет звучать первая строка национального гимна.

В субботу, как ожидается, на заседании Совета по престолонаследию Карл III официально будет провозглашён королём - эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению.

В Британии траур по королеве. Приспущены флаги на государственных учреждениях. На многих городах страны в пятницу был дан военный салют из 96 залпов - по одному залпу за каждый год жизни королевы. Церковные колокола звонили в память о Елизавете II. В Лондон продолжают поступать соболезнования мировых лидеров и знаменитостей, оставить запись в книге соболезнований на сайте королевской семьи могут и обычные люди. Книги соболезнований открыты и в британских посольствах по всему миру; в частности, в Санкт-Петербурге, где консульство Британии было закрыто, люди смогут оставить запись в консульстве Австралии, королевой которой Елизавета II также была. Ожидается, что траур продлится около 10 дней - до похорон королевы. Их дата пока не названа.

Дань памяти королевы в пятницу отдал парламент, со словами уважения к монарху выступили действующий премьер Лиз Трасс, бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй, а также лидер оппозиции лейборист Кир Стармер.

  • Елизавета II умерла накануне на 97-м году жизни. Её состояние здоровья в последнее время неуклонно ухудшалась, однако сообщение о резком ухудшении стало неожиданным для многих - ещё 6 сентября она появлялась на публике, назначив Лиз Трасс новым премьером. Точная причина смерти монарха, правившего Британией более 75 лет, не объявлена.
  • Карлу III сейчас 73 года. Из них 69 лет он провёл в роли принца Уэльского - наследника престола. Принцем Уэльским теперь станет его старший сын Уильям.

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