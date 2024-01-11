Тысячи поляков в Варшаве выступили против правительства Туска

В центре Варшавы десятки тысяч горожан собрались у здания парламента, чтобы выразить недовольство политикой лево-либеральным правительством Дональда Туска. Преимущественно пожилые сторонники национал-консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) несли польские флаги и плакаты с надписями: "Здесь Польша, а не Тусколяндия" и "Министр культуры - министр цензуры".

По данным городских властей Варшавы, в акции протеста участвовали 35 тысяч недовольных поляков. По данным организаторов протестов, на улицы вышли от 100 до 300 тысяч демонстрантов, сообщает "Немецкая волна".

Председатель оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, обращаясь к участникам акции, заявил, что кабинет Туска действует по указке Германии и не может считаться польским правительством.

Акция под лозунгом "Протест свободных поляков" готовилась национал-консерваторами, проигравшими на всеобщих выборах в октябре. Сторонники Качиньского возмущены действиями нового правительства по реорганизации телеканала TVP, польского радио и информационного агентства PAP. Правительство Туска обвиняет эти СМИ в партийной пропаганде в период правления партии "Право и справедливость".

Однако, уже в ходе манифестации в четверг основным объектом критики стали задержания двоих осуждённых политиков из партии ПиС. Речь о бывшем главе МВД Мариуше Каминьском и его заместителе Мачее Воисике. Они были задержаны в среду в президентском дворце и отправлены в тюрьму. Сторонники Качиньского объявили их политическими заключёнными.

В декабре 2023 года Каминьский и Воисик были приговорены варшавским судом к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.