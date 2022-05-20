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Тюменец сыграл на набережной гимн Украины. Его арестовали на 14 суток

Тюмень, вид города

Суд в Тюмени назначил 14 суток административного ареста местному предпринимателю Владимиру Фофанову, который на набережной сыграл на пианино гимн Украины. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Фофанова признали виновным по делу о пропаганде нацистской атрибутики.

Согласно материалам дела, Фофанов "под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещенных организаций УНА-УНСО и "Правый сектор" на набережной реки Тура возле "Конторы пароходства". В пресс-службе добавили, что Фофанов согласился с правонарушением и заверил, что впредь такого не повторится.

В сообщении суда говорится, что Фофанов выложил видеоролик о своём "концерте" в интернет".

16 мая на ютьюбе опубликовали ролик: на записи Фофанов играет на тюменской набережной гимн Украины на фортепиано, при этом он не выкрикивает никаких лозунгов.

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