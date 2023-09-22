Тюменского антивоенного активиста внесли в список экстремистов

Антивоенного активиста из Тюмени Антона Коврика внесли в список экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает сообщает "Тюмень-богатый регион".
7 сентября в отношении Коврика возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности из-за донатов Фонду борьбы с коррупцией. Активиста задержали в Омске и перевезли в Тюмень. По словам его матери, перевозку объяснили "территориальностью вменяемого преступления".
Активисту грозит до 8 лет лишения свободы. У Коврика и ещё пятерых человек прошли обыски по делу о "донатах ФБК". Обыски по этому делу также прошли в прошли в Иркутске, Нижнем Новгороде, Москве и Красноярске.
- Антона Коврика задерживали в Москве 23 января 2021 года на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
- Также в 2022 году активиста оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за пикета с плакатом "Путин - убийца! Нет войне" по статье о дискредитации вооружённых сил России. Этот штраф Коврику выписал Ленинский суд Тюмени.
- 9 июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.
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