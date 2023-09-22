Тюменского антивоенного активиста внесли в список экстремистов

Антивоенного активиста из Тюмени Антона Коврика внесли в список экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает сообщает "Тюмень-богатый регион".

7 сентября в отношении Коврика возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности из-за донатов Фонду борьбы с коррупцией. Активиста задержали в Омске и перевезли в Тюмень. По словам его матери, перевозку объяснили "территориальностью вменяемого преступления".

Активисту грозит до 8 лет лишения свободы. У Коврика и ещё пятерых человек прошли обыски по делу о "донатах ФБК". Обыски по этому делу также прошли в прошли в Иркутске, Нижнем Новгороде, Москве и Красноярске.