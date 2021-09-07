Тюрьма вышла к людям. Поселок против центра принудительных работ

В середине августа в поселке Часцы Одинцовского городского округа Московской области торжественно открыли участок для осужденных на принудительные работы. Жители поселка узнали об этом из новостей и протестуют из-за неожиданного соседства с осужденными.

Осужденные вместо работников

Принудительные работы – новый и более мягкий вариант уголовного наказания, чем лишение свободы, применяется с 2017 года. Выполняя их, осужденные не содержатся в колониях, работают и получают заработную плату. Из зарплаты вычитаются коммунальные расходы, а также деньги для возмещения ущерба за совершенное преступление. Сейчас в России этот вид наказания отбывает более шести тысяч человек.

Центры принудительных работ не свободны от проблем, характерных в целом для ФСИН

В "Общественном вердикте" Радио Свобода рассказали, что фонд вел дело одного осужденного из подобного центра. Ему пришлось сбежать, так как его избивали, требуя показаний. Несмотря на более мягкий режим, центры принудительных работ не свободны от проблем, характерных в целом для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Но если отношения с работодателем и сотрудниками ФСИН сложатся хорошие, у отбывающих наказание появляется возможность легально пользоваться телефоном, выходить в магазин за пределы общежития при предприятии и даже снять рядом с ним квартиру вместе с семьей.

– Раньше там шили сумки. Платили мало. Вот, нашли возможность почти ничего не платить, – Ирина, жительница Часцов рассказывает Радио Свобода об компании "Старт", где теперь работают осужденные.

В здании, где теперь центр для осужденных, закрыли бесплатную детскую секцию борьбы

С представителями "Старта" Радио Свобода поговорить не удалось. В Часцах около восьми тысяч жителей. Поселок состоит из частного сектора и нескольких кварталов советских пяти-девятиэтажных домов. Рядом несколько предприятий, до Москвы ехать меньше часа. В центре поселка – несколько магазинов, Дом культуры, новая детская площадка, конный клуб и стадион, на котором играют в хоккей, футбол и даже софтбол ("детская" разновидность бейсбола). За невысоким забором от стадиона теперь работают осужденные. Дополнительно разозлило жителей и то, что в здании, где теперь центр для осужденных, закрыли бесплатную детскую секцию борьбы.

– Поставили под удар весь посёлок. Практически единственную бесплатную секцию для детей закрыли, детей выгнали, помещение отдали ФСИН. Заключённым собираются платить три копейки, они на что должны жить? Не велика ли концентрация преступившего закон контингента для небольшого посёлка?! – возмущается Юлия.

Жителей Часцов беспокоит, что у них несколько лет назад закрыли опорный пункт полиции, новый не открыли до сих пор. Участковый бывает в поселке не каждый день, ближайшее ОВД – в 12 километрах.

– Встречались с депутатами, собирали подписи против центра, теперь будем телевидение звать, – рассказывает жительница Часцов Ирина.

Закон не предусматривает обсуждения

В администрации поселка Часцы обещали перезвонить корреспонденту Радио Свобода, но на момент публикации материала этого не сделали. Администрация Одинцовского городского округа ответила, что не может повлиять на существование центра:

Публичных обсуждений с жителями создание центров принудительных работ законодательством не предусмотрено

"Сфера деятельности исправительных центров находится вне компетенции органов местного самоуправления, этим занимается ФСИН. Решение об организации такого центра в Часцах также принималось ФСИН. В рамках сотрудничества договор об организации центра заключен непосредственно с директором компании "Старт" Ириной Цайзер.[...] Что касается пункта полиции в Часцах, то администрация выполнила свои обязательства в полном объеме в 2018 году. Нежилое помещение площадью 60 квадратных метров, отремонтировано для передачи сотрудникам полиции".

Первый заместитель начальника УФСИН по Московской области Алексей Кувшинов подчеркнул в ответе на вопросы Радио Свобода, что публичных обсуждений с жителями создание центров принудительных работ законодательством не предусмотрено. Опасаться жителям, по его мнению, нечего: все перемещения осужденных, работающих на предприятии, согласуются с администрацией исправительного центра. Осужденные к принудительным работам не склонны к совершению новых преступлений: такой же центр год назад открыли в другом подмосковном городе, Кашире. Содержащиеся в нем люди не совершили ни одного нового преступления. Также в ответе Кувшинова Радио Свобода говорится, что принудительные работы назначают за преступления небольшой и средней тяжести.

Надо уметь разговаривать с местными жителями. Иметь терпение, объяснять

Но это не всегда так: например, на принудительные работы перевели Алексея "Арийца" Костраченкова. Осужденный на 18 лет за убийства в рамках знаменитого дела "Боевой террористической организации", Костраченков провел 15 лет в СИЗО и колонии, а сейчас переведен в центр принудительных работ в Республике Коми.

– Центры принудительных работ нужны, но надо, чтобы их создание не было неожиданностью. Надо уметь разговаривать с местными жителями. Иметь терпение, объяснять. Может быть, дать какую-то компенсацию обеспокоенным людям, – считает глава "Движения за права человека" Лев Пономарев.