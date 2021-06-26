У 120 финнов, вернувшихся из Петербурга, выявили коронавирус

У более 120 жителей Финляндии, вернувшихся в последнее время из Санкт-Петербурга, был выявлен коронавирус. Об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на официальную информацию.

Большинство инфицированных составляют финские болельщики, которые вернулись с матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Сборная Финляндии 16 июня играла в этом городе с командой России, а 21 июня – с Бельгией. Точное число финских болельщиков, приехавших в Россию, неизвестно, на стадионе их было несколько тысяч.

120 случаев инфекции – значительное число для Финляндии. Это число сопоставимо с числом инфицированных, выявляемых по всей стране за сутки.

В Петербурге, по официальным данным, за сутки в последние дни выявляется более 1000 инфицированных коронавирусом.

В пятницу, несмотря на рост заболеваемости, в городе прошёл традиционный праздник выпускников "Алые Паруса". На Дворцовой площади собрались десятки тысяч человек, большинство было без масок, о соблюдении социальной дистанции не могло быть и речи.

Прошедшие массовые гуляния на фоне пандемии сейчас бурно обсуждаются в социальных сетях, подборку наиболее интересных постов и фотографий собрал сайт Север.Реалии.