У арестованного директора "Мотор Сич" нашли недвижимость в Москве

Директора запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который сейчас находится в Украине под стражей по подозрению в незаконной поставке товаров военного назначения для российской авиации, владеет недвижимостью в Москве, о которой он не сообщал в своих налоговых декларациях.

Это утверждает проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы". По данным журналистов, с 2006 года Богуслаев является собственником квартиры на Хорошевском шоссе в Москве, стоимость которой оценивается примерно в 350 тысяч долларов. Кроме того, с 2002 года ему принадлежат складские помещения.

Как утверждается, Богуслаев не указывал эти объекты в своих налоговых декларациях, которые подавал до 2019 года как народный депутат Украины.

Ранее проект "Схемы" выступил с утверждением, что у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.

О задержании Богуслаева стало известно 22 октября. По делу также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олег Дзюба. Бизнесменов подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Суд в Киеве арестовал их на 2 месяца.

Следствие утверждает, что задержанные состояли в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая поставляет вооружение российской армии. В "Ростехе" утверждают, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.