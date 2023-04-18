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У берегов Италии обнаружена партия кокаина на $440 млн

Тюки с кокаином в море у берегов Сицилии, 16 апреля 2023

Партия кокаина весом около двух тонн была обнаружена в минувшее воскресенье близ Сицилии патрульным самолётом итальянской финансовой полиции. Итальянские власти объявили об этом в понедельник, сообщил телеканал CNN.

Кокаин был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой. Кокаиновый плот был оснащен оснащен легким сигнальным фонарем. Цена обнаруженной партии кокаина составляет, ориентировочно, около 440 миллионов долларов.

Обнаружение и последовавшие задержание этой партии, стало самой крупной находкой подобного рода на территории Италии и, по всей видимости, предотвратило поднятие груза из воды и его нелегальную продажу на черном рынке.

Командование финансовой полиции заявило, что плавающие тюки были сброшены в море, чтобы проходящие торговые суда могли выловить его и доставить на берег, в руки продавцов, сообщил телеканал CNN.

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