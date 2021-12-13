У берегов Швеции в Балтийском море столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось и находится на плаву. Инцидент произошёл в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм.

По данным Би-би-си один из сухогрузов принадлежит Дании, другой ходит под британским флагом.

Два человека пропали без вести. Вероятно, они упали в воду. Не исключено, что люди находятся в перевернувшемся судне. В поисках участвуют спасатели из Швеции и Дании.

Морская администрация Швеции получила сигнал о столкновении от британского судна. По словам членов экипажа, они слышали крики, доносившиеся из воды. С судна спустили резиновую лодку, но найти никого не удалось.

Датское судно шло из Швеции в порт на юге Дании. Оно шло пустым. Никаких выбросов в воду не произошло. На борту находились как минимум два человека. Британский сухогруз следовал из Литвы в Шотландию.

Причины аварии выясняются.