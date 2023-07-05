У Елены Милашиной диагностированы множественные переломы кистей рук

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина прошла обследование в московской клинике после нападения на неё и адвоката Александра Немова в Чечне. Врачи диагностировали у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. "Сознание ясное, состояние стабильное", - сообщает издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на врачей. О состоянии Немова не сообщается.

Тем временем Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело по факту нападения - спустя почти двое суток после случившегося. Дело заведено по статьям о причинении вреда здоровью лёгкой и средней степени тяжести.

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова произошло утром во вторник, 4 июля, когда они прилетели в Грозный в командировку. Такси, на котором Милашина и Немов ехали из аэропорта в центр города, остановили неизвестные. Они силой посадили журналистку и адвоката в один из своих автомобилей, довезли до близлежащего оврага, где стали жестоко избивать. Немова ударили ножом в ногу, а Милашиной специально били по пальцам рук, грозя отрубить их.

Жертвы нападения отметили, что преступников интересовала только техника и служебные документы. Другие материальные ценности их не интересовали – нетронутыми, в частности, остались 13 тысяч рублей, которые были при Милашиной, и банковские карточки. Журналистка уверена, что нападение на неё и адвоката Немова напрямую связано с их профессиональной деятельностью на территории Чечни.