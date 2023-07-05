У Елены Милашиной диагностированы множественные переломы кистей рук

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина прошла обследование в московской клинике после нападения на неё и адвоката Александра Немова в Чечне. Врачи диагностировали у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. "Сознание ясное, состояние стабильное", - сообщает издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на врачей. О состоянии Немова не сообщается.
Тем временем Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело по факту нападения - спустя почти двое суток после случившегося. Дело заведено по статьям о причинении вреда здоровью лёгкой и средней степени тяжести.
Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова произошло утром во вторник, 4 июля, когда они прилетели в Грозный в командировку. Такси, на котором Милашина и Немов ехали из аэропорта в центр города, остановили неизвестные. Они силой посадили журналистку и адвоката в один из своих автомобилей, довезли до близлежащего оврага, где стали жестоко избивать. Немова ударили ножом в ногу, а Милашиной специально били по пальцам рук, грозя отрубить их.
Жертвы нападения отметили, что преступников интересовала только техника и служебные документы. Другие материальные ценности их не интересовали – нетронутыми, в частности, остались 13 тысяч рублей, которые были при Милашиной, и банковские карточки. Журналистка уверена, что нападение на неё и адвоката Немова напрямую связано с их профессиональной деятельностью на территории Чечни.
- Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой – матери чеченских активистов и критиков Рамзана Кадырова братьев Янгулбаевых и супруги судьи Сайди Янгулбаева (все они находятся за пределами России).
- В январе 2022 года полицейские из Чечни похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде, где она проживала, и насильно перевезли её в Грозный. Позже против неё возбудили уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и "чуть не лишила его глаза", утверждал глава Чечни Рамзан Кадыров. Спустя ещё несколько дней Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Рамзан Кадыров заявлял, что некоторые члены семьи Янгулбаевых "призывают к терроризму и экстремизму", что их нужно задержать и наказать, "а если они окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов".
- Во вторник суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии. "Мемориал" признал Мусаеву политзаключённой.
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