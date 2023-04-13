У горловины мешка. Юрий Федоров – о бахмутской эпопее

Битву за Бахмут называют самым продолжительным и, в последние пару месяцев, самым "горячим", наиболее кровопролитным сражением русско-украинской войны. Эта битва длится уже почти 10 месяцев, потери российских войск в боях за этот город на начало марта этого года, по западным оценкам, составили от 20 до 30 тысяч солдат и офицеров, что (опять же по оценкам экспертов НАТО) в пять раз больше, чем потери украинских войск. Сегодня ситуация в Бахмуте для Украины крайне сложная, уверенности в том, что ВСУ удержат город, нет. В западных военных кругах высказываются сомнения в целесообразности дальнейшей обороны этого участка: Украина тратит слишком много дефицитных боеприпасов и несёт излишние потери. Однако политическое руководство Украины и военное командование считают оборону Бахмута принципиально важной. "Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага, – заявил месяц назад главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. – Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта".

Напомню, что сражение за Бахмут началось во второй половине мая прошлого года. К этому времени российские войска подошли к окрестностям города и попытались установить контроль над трассами, связывающими его с Константиновкой и Славянском. Ожесточённые столкновения продолжались до двадцатых чисел августа. Затем наступательный потенциал российских войск в этой зоне на некоторое время оказался исчерпанным и военные действия приобрели позиционный характер. Летом 2022 года вопрос о том, кто контролирует Бахмут, приобрел первостепенное значение. Над войсками ВСУ, действовавшими в Донбассе, с севера нависали две крупные российские группировки, дислоцированные под Изюмом, в самой южной части Харьковской области, и под Лиманом на крайнем юго-западе Луганской области. В случае взятия Бахмута и прорыва украинской обороны изюмская и лиманская группировки могли бы двинуться навстречу российским войскам, наступавшим из-под Бахмута по трём направлениям: на запад на Константиновку и затем на Краматорск; на северо-запад на Славянск; и на север на Северск. В итоге соединения ВСУ, сосредоточенные в Донбассе, могли бы быть рассечены на несколько частей, окружены и рассеяны, а российские части вышли бы как минимум на административную границу Донецкой области. Однако в результате успешной операции ВСУ в сентябре прошлого года Харьковская область была освобождена, изюмская и лиманская группировки Вооруженных сил РФ были ликвидированы.

Украинцы удерживают часть Бахмута, но оказались на три четверти окруженными, в своего рода "мешке", горловина которого имеет ширину около пяти километров

Сентябрьское наступление ВСУ принципиально изменило стратегическую ситуацию в Украине. Кремль отказался от планов наступления на Николаев, Одессу и Кривой Рог. Сосредоточенные для этого на правобережном плацдарме в Херсонской области две группировки элитных российских войск в ноябре были оттуда выведены и переброшены в Запорожскую и Донецкую области. Была проведена "частичная мобилизация". В начале октября командующим так называемой специальной военной операцией был назначен генерал Сергей Суровикин, объявленный чуть ли не самым талантливым военачальником в России. Главной целью российской армии был объявлен выход на границы Донецкой и Луганской областей. Соответственно, в ноябре вновь активизировалось еле тлевшее в первые осенние месяцы наступление на Бахмут. К нему были привлечены наемники ЧВК "Вагнер", командованию которой было разрешено вербовать заключенных в тюрьмах.

К началу 2023 года стало ясно: единственным результатом наступления на Бахмут в ноябре-декабре прошлого года стали тяжелые потери как у "вагнеровцев", так и в регулярных частях. Была проведена очередная смена командования: на место Суровикина был назначен начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Изрядно потрепанные российские войска были пополнены наспех обученными мобилизованными, и в начале февраля на линии фронта от Кременной до Марьинки были сосредоточены крупные российские силы, насчитывающие несколько десятков полков и бригад, а также наемников ЧВК "Вагнер". Герасимов получил приказ во что бы то ни стало занять Донецкую область до начала марта.

Российское наступление началось во второй половине января. Его замысел вполне прозрачен: во-первых, прорвать украинскую оборону на трёх участках (на южном фланге под Донецком в Марьинке и/или Авдеевке, на северном в районе Кременной и в центре, взяв Бахмут). Во-вторых, сходящимися ударами с севера и с юга окружить войска ВСУ, двигаясь по линии Лиман – Славянск – Краматорск – Марьинка (возможно, Угледар), а наступая из Бахмута на Славянск или Краматорск, рассечь украинскую группировку на несколько частей. Эти замыслы провалились. Ни под Кременной, ни под Донецком российские войска продвинуться на сколько-нибудь существенное расстояние не смогли. Не взят Бахмут. О выходе на границы Донецкой области российскому руководству придётся забыть.

Однако стратегическое значение боев за Бахмут остаётся важным. В середине января Россия сосредоточила там крупные и, по многим оценкам, наиболее боеспособные части: отряды ЧВК "Вагнер", насчитывавшие до 50 тысяч человек, и регулярные части (два полка ВДВ и две мотострелковые бригады). Эти войска добились серьезных успехов: в конце января ВСУ оставили Соледар, затем наступила очередь нескольких важных населённых пунктов, контролирующих шоссейные дороги из Бахмута на Северск и Славянск. Одновременно с лобовым штурмом самого города российское командование пытается окружить его с севера и с юга с тем, чтобы перерезать пути подвоза боеприпасов, подкреплений и всего, что необходимо украинской группировке, обороняющей город. На начало апреля на этом направлении сложилась крайне тяжелая для ВСУ ситуация: они удерживают часть Бахмута, но оказались на три четверти окруженными, в своего рода "мешке", горловина которого имеет ширину около пяти километров. Через неё проходят две дороги – шоссе Т0504, находящееся под огневым контролем российских войск, и просёлочная дорога 0506. Если они будут блокированы, то украинским войскам придётся оставить город: без боеприпасов воевать невозможно.

Решение руководства Украины об обороне Бахмута, несмотря на более чем сложное положение защищающего его гарнизона, имеет свою логику. Если ВСУ оставят город, то российские войска устремятся в образовавшуюся брешь в украинской обороне и могут двигаться вперед по трём направлениям: на Константиновку и далее на Краматорск, на Славянск и на Северск. Прорвавшиеся российские войска, конечно, будут остановлены, но для этого понадобится намного (возможно, в три раза) больше сил и средств по сравнению с теми, которые сегодня сдерживают напор российских войск в самом Бахмуте. Соответственно, Украине придется бросить туда часть резервов, готовящихся к будущему наступлению.

И ещё: Россия теряет в Бахмуте и вокруг него в несколько раз больше солдат и офицеров, чем Украина. Соответственно, чем дольше длятся бои за город, тем больше будут потери российских войск, причем не только "вагнеровцев", но и хорошо подготовленных десантников и спецназовцев, в сопоставлении с потерями ВСУ. А это, в свою очередь, с каждым днём ослабляет способность России противостоять будущему украинскому наступлению. Об этом со всей откровенностью говорил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый: "Наши войска делают одну большую вещь на этом направлении – выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу побратимам, которые усиленно готовятся на новых системах вооружения, чтобы потом отбросить врага навсегда с нашей земли". Иными словами, генерал Залужный прав: Бахмут действительно играет ключевую роль, и не только в сегодняшних боях в Донбассе, но и в будущих сражениях, которые определят судьбу войны.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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