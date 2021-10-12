У Госдумы задержан акционист, предлагавший взвешивать депутатов

У здания Госдумы, где 12 октября открылось первое заседание нижней палаты парламента нового созыва, задержан художник-акционист Федор Калинин. Он стоял у здания с весами.

Перед проведением акции художник разослал в СМИ свой манифест, в котором предложил взвешивать депутатов Госдумы в начале и в конце срока по примеру средневекового английского города Хай-Уиком.

"Тамошние мэры начали один за другим полнеть за время своей службы, как выяснилось, наживались они деньгами и большими животами. Чтобы ограничить коррупцию, горожанам пришлось начать взвешивать их в начале и в конце срока. Коррупция была побеждена", - написал Калинин.

После задержания Калинина доставили в ОВД "Тверской".