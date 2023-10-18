В Вашингтоне проходит массовая пропалестинская акция

В Вашингтоне на Капитолийском холме проходит массовая пропалестинская акция с требованием к Израилю прекратить обстрелы сектора Газа, сообщает телеканал FOX 5. Полиция заявила, что преградила демонстрантам путь в здание Конгресса и пытается оттеснить протестующих. Задержалы нескольких демонстрантов, скандирующих призыв к немедленному прекращению огня.

В Гааге несколько сот пропалестинских активистов проводят акцию протеста у штаб-квартиры Международного уголовного суда (МУС). Как сообщает Reuters, манифестанты требуют от международного сообщества положить конец действиям, которые они называют "геноцидом против палестинцев".

Нападение на Израиль из сектора Газа начались 7 октября, когда экстремисты группировки ХАМАС начали массированные обстрелы соседних территорий и мирных жителей. Израильские войска ответили огнём по военным объектам в Газе. Жертвами нападения стали около 1400 израильтян, потери среди палестинцев к настоящему времени исчисляются тремя тысячами погибших.

Новость дополняется