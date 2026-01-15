"У меня там никого нет". Украинские обитатели бельгийского приюта

Брюссель, столица Бельгии и Евросоюза. Здесь в одном из бывших офисных помещений уже несколько лет работает приют-общежитие для украинцев, которые еще не нашли постоянное жилье в Бельгии. Репортаж Настоящего Времени.

Среди жителей приюта – 78-летний Георгий Батрынча из города Подольска Одесской области. В Бельгию он переехал в сентябре 2024 года, когда, по его словам, дома его уже ничего не держало.

У меня никого нет, детей нет

"У меня была жена. Она была больна – сердце, мне пришлось сидеть с ней. Она в 2023 году умерла. И я уже потом принял решение (уезжать). Что сидеть одному? У меня никого нет, детей нет, – объясняет он. – И нам (в Подольске) немного повредили дома. Например, у меня он наполовину (разрушен) – такое несчастье".

Георгий также рассказывает, что на родине у него были проблемы со здоровьем, но в Бельгии медицина доступнее чем в Украине, и его начали лечить.

"Я дома так не жил, как здесь. Например, здесь я живу, как в раю, не знаю, есть ли в Европе еще такая страна, – рассказывает он. – Наверное, если бы я еще год там побыл, то, наверное, и не выжил бы. Мне здесь операции сделали. Легкие проверяли, и астму лечили, старались, и аллергию тоже".

Бюрократические вопросы Георгию помогает решать администрация приюта. Он, как и остальные почти сто постояльцев приюта, получает социальную помощь, и часть тратит на оплату комнаты. По словам Георгия, проблемы у него в Бельгии только с языком, что неудивительно в его возрасте: "Французский для меня очень тяжелый, не воспринимается. Мне уже 79-й год, и я не очень воспринимаю этот язык".

Кого убили, кто умер

Комнату Георгий делит с Иваном Малыстевым. Он тоже из Одесской области и тоже не тоскует по дому.



"У меня там (в Украине), можно сказать, никого нет. По кому тосковать? Кого убили, кто умер", – объясняет Иван. У него тоже проблемы со здоровьем: мужчина слеп.

У еще одного постояльца приюта, Владимира Водославского, тоже были большие проблемы медицинского характера: он был ранен в ногу, рана загноилась, началась гангрена, которую осложнил диабет. Ногу Владимиру по приезду в Бельгию ампутировали по колено.

"Я с пакетом на ноге ехал, чтобы не пахло – у меня рана открытая была, текло. Ногу отрезали", – рассказывает Владимир.

Многие постояльцы приюта – люди с инвалидностью или пенсионеры, и именно поэтому они не хотят возвращаться домой, даже если война закончится. Они честно говорят, что хотели бы остаться в шелтере навсегда.

Все-таки детям здесь будет лучше, чем там

У Анны Крывая из Днепропетровской области другая точка зрения. Женщина – многодетная мама, которая одна поднимает троих детей: ее муж умер. Возвращаться в Украину она не планирует, но недавно нашла в Брюсселе работу в клининге и теперь хочет съехать из приюта в отдельное жилье.

"В Украине очень маленькие зарплаты и очень высокие цены, я сама троих детей там не прокормлю, – объясняет она. – Все-таки детям здесь будет лучше, чем там. Поэтому мы решили здесь оставаться. Но я хочу отдельный дом, потому что сейчас, когда я на работе, дети одни гулять не могут, как у нас было в Украине: у нас было можно выйти во двор и гулять".

Еще один житель приюта, Василий Петров, приехал в Бельгию из Ровенской области. Его сын пропал без вести на войне.

"Я надеюсь, как отец, что может он в плену или где-то. И жду", – подчеркивает мужчина.

На родину

Василий говорит, ему нравится Бельгия, но как только закончится война, он вернется домой, "на родину".

"Бельгия – очень хорошая страна, заботится о нас, дали где жить. Все дали – полностью. Помогают. Не знаю, есть ли в Европе еще такая страна", – хвалит он местные условия.



Наталья Заика, которая работает координатором приюта Ukrainian Voices, говорит, что часть постояльцев приюта уже уехали домой.



"Кто-то возвращается к семье, например, у кого-то мужья остались в Украине, и они возвращаются к мужьям. Есть дети, которые, например, не выдерживают этого, хотят к отцу, – объясняет она. – Сначала, скажу честно, было очень много людей, которые приехали и хотели домой. Но чем больше ты живешь, тем больше привыкаешь".

По ее словам, многие беженцы-пенсионеры тяжело интегрируются в Европе, но хотят остаться, потому что чувствуют заботу со стороны властей. А вот украинская молодежь в Европе напротив быстро адаптируется и возвращаться на родину уже не хочет.

"Дети – это будущее, но я не знаю, для Украины или для… Мне как-то и грустно об этом думать", – признается Наталья. Она замечает, что ее собственные сыновья, которые также покинули Украину из-за войны, тоже пока не знают, вернутся ли домой.



"Старшему 23 года, он учится в Шотландии, а младшему двадцать – он в Токио, – рассказывает она. – Время покажет, как будет. Но мне нужно, чтобы они шли вперед, мы не должны их останавливать".

По данным Евростата, в конце октября 2025 года в странах Евросоюза жило более четырех миллионов беженцев из Украины. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что за границу после начала войны выехали 11 миллионов граждан Украины, то есть каждый четвертый ее житель. Многие из них, даже после окончания войны, уже не вернутся домой и связывают свою жизнь со странами, в которые уехали.