У Минюста нет полномочий проверять "Ельцин-центр" по закону об иноагентах

Министерство юстиции России, которое на днях объявило о проверке екатеринбургского "Ельцин-центра" на предмет возможных нарушений законодательства о так называемых иностранных агентах, не обладает для этого достаточными полномочиями. Об этом ведомство в прошлом году сообщало депутату Госдумы Андрею Альшевских, который был инициатором проверки. Скан прошлогоднего письма за подписью заместителя министра юстиции Олега Свириденко опубликовал сам Альшевских.

При этом тот же Свириденко 15 июня заявил в Госдуме, что ведомство сейчас проверяет "Ельцин-центр" по запросу Альшевских.

В прошлогоднем ответе Минюста говорится, что деятельность "Ельцин-центра" регламентируется федеральным законом "О центрах исторического наследия бывших президентов РФ", а не законом о некоммерческих организациях. Поэтому "проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным".

Тот факт, что Минюст всё же объявил о проверке "Ельцин-центра", Альшевских никак не объясняет. В телеграме он написал, что последнее заявление Свириденко стало для него неожиданностью. Как пишет Альшевских, по действующему законодательству Центр сейчас не обязан отчитываться за свои доходы, в том числе и поступления из-за рубежа, "поэтому и чувствует свою безнаказанность". Депутат от "Единой России" видит "единственный выход" в том, чтобы поправить законодательство и лишить "Ельцин-центр" льгот.

"Ельцин-центр" был открыт в Екатеринбурге, на родине первого президента России Бориса Ельцина. Это общественный, культурный и образовательный центр, частью которого является и музей Ельцина, посвящённый современной политической истории России и личности первого президента. На открытии центра присутствовал Владимир Путин.

На протяжении последних лет "Ельцин-центр" подвергался критике со стороны сторонников КПРФ и так называемых патриотов, среди которых были и видные прокремлёвские общественные деятели. Они упрекали центр в "однобоком" освещении новейшей истории России. Один из наиболее известных сторонников закрытия "Ельцин-центра" - режиссёр Никита Михалков.