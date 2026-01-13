У Новороссийска атакованы танкеры, прибывшие за нефтью из Казахстана

По меньшей мере три нефтяных танкера, управляемых греческими компаниями и зафрахтованных для загрузки нефти из Казахстана, подверглись 13 января атаке беспилотников в Чёрном море, недалеко от терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском порту Новороссийск. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Оно отмечает, что, по ряду сообщений, танкеров могло быть четыре.

Ранее агентство Bloomberg и российское государственное агентство "РИА Новости" писали об атаке на два танкера - "Матильда" и "Дельта Хармони" Об атаке на танкер "Матильда" сообщила казахстанская компания "КазМунайГаз".

Как пишут агентства, cуда должны были загрузить казахстанскую нефть. Они находились в море, ожидая в очереди на получение груза. Reuters приводит названия ещё двух судов - "Фрейд" и "Дельта Суприм".

РИА "Новости" пишет, что суда "получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников", но не лишились плавучести. Reuters отмечает, что его источники не знают, кто именно нанёс удар по танкерам.

"КазМунаиГаз" отмечает, что судно "Матильда" было зафрахтовано его дочерней компанией и должно было загрузить нефть 18 января. "13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения.Пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке, судно остается мореходным", - говорится в сообщении компании. Ведётся оценка ущерба. По данным издания Tengrinews, танкер "Матильда" был атакован двумя дронами. Судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые можно полностью устранить.

"Дельта Хармони", как пишет агентство Reuters, находится под управлением греческой компании Delta Tankers и тоже должен был загрузить казахстанскую нефть проекта "ТенгизШевройл".

Украинская и российская стороны пока никак не комментировали сообщения.

В последние недели обе воюющие стороны наносят удары по танкерам и другим судам, следующим в порты или из портов России и Украины. Несколькими днями ранее нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау подвергся атаке предположительно украинского беспилотника в Чёрном море у берегов Турции. Россия, в свою очередь, атаковала два судна у берегов Украины - танкер под флагом Панамы и сухогруз под флагом Сан-Марино.

В конце ноября украинские военные нанесли удар по инфраструктуре КТК в районе Новороссийска. По трубопроводу нефть из Казахстана поступает в Россию и далее отправляется на экспорт через морской терминал КТК. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьёзные повреждения и было выведено из строя, предстоит сложный ремонт. Казахстан тогда выразил протест, в то же время активизировав план по перенаправлению нефти на альтернативные маршруты.