СМИ: беспилотник атаковал танкер в Чёрном море у берегов Турции

Нефтяной танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке беспилотника в Черном море у берегов Турции, сообщает турецкая газета Ortadogu. Информацию подтвердил ряд других турецких СМИ.

Инцидент произошел в 30 милях (около 48 км) от побережья провинции Кастамону в Турции. В результате атаки повреждена верняя часть танкера. После получения сигнала бедствия к судну отправили команду береговой охраны. По предварительным данным, члены экипажа не пострадали.

Танкер буксируют в порт Инеболу для проведения техосмотра, после чего будет установлено, кто организовал атаку и какой ущерб она нанесла, пишет издание, которое цитирует "Настоящее Время".

Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно действительно направляется в сторону порта Инеболу. 22 октября танкер вышел из Сингапура. По информации VesselFinder, построенный в 2005 году Elbus пять часов назад двигался со скоростью 0,5 узла (в среднем танкеры двигаются со скоростью 10-20 узлов).

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" утверждает, что Elbus направлялся для приема груза в Новороссийск и входит в российский "теневой флот", созданный для обхода западных санкций. Об этом же пишет ряд российских провоенных телеграм-каналов, обвиняя в атаке Украину.

В России, Турции и Украине пока официально не комментировали информацию об атаке на танкер Elbus в Черном море.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее взяла на себя ответственность за атаки на так называемый теневой флот России в 2025 году. 28 ноября морские дроны СБУ Sea Baby поразили танкеры KAIROS и VIRAT у побережья Турции. 2 декабря Минтранс Турции заявил об атаке на еще один российский танкер Midvolga 2 в Черном море. 10 декабря морские дроны СБУ, по данным украинских медиа, поразили в Черном море танкер Dashan. 19 декабря дроны СБУ атаковали танкер российского "теневого флота" QENDIL в нейтральных водах Средиземного моря.

Как писал The Atlantic, США дали Украине негласное разрешение на удары по российскому "теневому флоту", перевозящему нефть. По данным американского журнала, администрация Дональда Трампа не только не препятствовала таким атакам, но и в ряде случаев предоставляла разведданные для их проведения, считая такие удары эффективным рычагом давления на Кремль.