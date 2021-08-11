У Новороссийска произошёл выброс нефтепродуктов в море

Вблизи Новороссийска произошёл выброс нефтепродуктов в Чёрное море. Площадь пятна оказалась в 400 тысяч раз больше, заявленного изначально. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным со спутника, площадь нефтяного пятна составляет 80 квадратных километров. Оно вытянулось от берега в море на расстояние 19 километров. Ранее пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума сообщала, что размер пятна составляет 200 квадратных метров.

Выброс нефтепродуктов в Чёрное море произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер "Minerva Symphony" с помощью погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума.

Данные полученные со спутников датируются 8 августа. Размер нефтяного пятна на сегодняшний день не известен. Новая информация полученная со спутников не сообщается.