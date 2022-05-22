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У отшельницы Агафьи Лыковой из-за санкций перестал работать телефон

В Хакасии у отшельницы Агафьи Лыковой перестал работать спутниковый телефон. Как сообщил навестивший ее недавно директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий, это произошло из-за санкций, введённых в связи с войной в Украине. Для Лыковой это была единственная связь с миром. Сейчас связь восстановили, - сообщает Сибирь.Реалии.

Непомнящий рассказал отшельнице, что причиной отключения связи стали "нехорошие люди, буржуи, которые решили обрубить связь". О войне он ей рассказывать не стал. "В принципе, я этих тем стараюсь избегать. Про тот же коронавирус Агафья знает, молится за всех нас. А о спецоперации старался не упоминать. Зачем бередить?" — описал разговор с Лыковой директор заповедника.

Какой именно связью раньше пользовалась Лыкова, не сообщается. Сейчас у неё появился новый телефон и другой мобильный оператор.

  • Агафья Лыкова - последняя из семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции 41 год. В тот момент таежных жителей было пятеро: отец Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году – отец Карп. Агафье сейчас 76 лет.
  • В последние годы Лыкова неоднократно обращалась к властям с просьбами о помощи. В 2017 году глава Хакасии Виктор Зимин запретил летать на заимку к отшельнице для помощи Лыковой. По его словам, Лыкова "не является носителем никаких великих дел, связанных с религией".
  • В марте 2021 года ей построили новый дом.

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