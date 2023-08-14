У партии убитого претендента на пост президента Эквадора новый кандидат

Партия "Строй", от которой на пост президента Эквадора баллотировался убитый на прошлой неделе Фернандо Вильявисенсио, зарегистрировала своим новым кандидатом журналиста Кристиана Суриту.

Досрочные президентские, а также парламентские выборы в Эквадоре запланированы на 20 августа.

Ещё в минувшую субботу руководство партии "Строй" заявляло, что вместо Вильявисенсио за высший государственный пост поборется Андреа Гонсалес. Однако в итоге решение изменили, сославшись на опасения, что избирательные органы не утвердят кандидатуру Гонсалес, поскольку ранее она была зарегистрирована кандидатом в вице-президенты.

Фернандо Вильявисенсио, журналист, который специализировался на антикоррупционных материалах, был застрелен вечером 9 августа, когда покидал предвыборное мероприятие в Кито. Согласно опросам, у него было второе место в избирательном рейтинге.

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо возложил ответственность за убийство на криминальные круги. В рамках расследования арестованы несколько граждан Колумбии. По данным полиции, все они уже имеют судимости по обвинениям в незаконном обороте оружия, торговле наркотиками, похищениях людей и кражах.

Агентства отмечают, что перед началом общенациональных теледебатов в воскресенье вечером Кристиан Сурита и еще один кандидат, Даниэль Нобоа, появились в студии в пуленепробиваемых жилетах.