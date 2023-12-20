У лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич угрожают отобрать квартиру в Минске. Ведущие белорусского гостелевидения в эфире заявили, что эта квартира идеально подошла бы для семьи сотрудника ОМОН.

"Лукашенко угрожает всем, кто был причастен к революции, отомстить им", – сказала Алексиевич в интервью Die Zeit.

Эту квартиру Алексиевич купила после того, как получила Нобелевскую премию.

В 2020 году Алексиевич поддержала акции протеста в Беларуси против Александра Лукашенко и полицейского насилия, а затем вошла в состав президиума Координационного совета, созданного представителями оппозиции и гражданского общества для переговоров с властями об уходе Лукашенко и проведении новых президентских выборов. Власти начали репрессии против членов Координационного совета.

В какой-то момент Алексиевич оставалась единственным членом президиума, который оставался в Беларуси на свободе: несколько человек были арестованы, другие вынуждены покинуть страну. После этого Алексиевич пришлось уехать из Беларуси.