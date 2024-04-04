У племянника сенатора от Чечни нашли арсенал оружия. Его отпустили

В Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился Иса Геремеев, племянник члена Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева. При осмотре машины в ней были обнаружены семь пистолетов, четыре автомата и более семисот патронов к ним, сообщает "Новая газета Европа", обращая внимание на то, что Иса Геремеев не был задержан.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, предположительно связанный с российскими правоохранительными органами, утверждает, что Геремеева не стали задерживать после "звонка влиятельных родственников".

Государственное информационное агенство ТАСС со ссылкой на источники в полиции сообщает другую версию: якобы оружие, обнаруженное в машине Mercedes-Benz, "было зарегистрировано в соответствии с законом". По данным же ВЧК-ОГПУ и издания РБК, у Геремеева всё же не было никаких разрешительных документов на перевозку арсенала.

В свою очередь помощница депутата Госдумы Адама Делимханова, являющегося ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадырова, заявила, что Иса Геремеев "попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность".