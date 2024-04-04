У племянника сенатора от Чечни нашли арсенал оружия. Его отпустили

В Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился Иса Геремеев, племянник члена Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева. При осмотре машины в ней были обнаружены семь пистолетов, четыре автомата и более семисот патронов к ним, сообщает "Новая газета Европа", обращая внимание на то, что Иса Геремеев не был задержан.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, предположительно связанный с российскими правоохранительными органами, утверждает, что Геремеева не стали задерживать после "звонка влиятельных родственников".
Государственное информационное агенство ТАСС со ссылкой на источники в полиции сообщает другую версию: якобы оружие, обнаруженное в машине Mercedes-Benz, "было зарегистрировано в соответствии с законом". По данным же ВЧК-ОГПУ и издания РБК, у Геремеева всё же не было никаких разрешительных документов на перевозку арсенала.
В свою очередь помощница депутата Госдумы Адама Делимханова, являющегося ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадырова, заявила, что Иса Геремеев "попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность".
- О 27-летнем Исе Геремееве СМИ до сегодняшнего дня почти не сообщали. Его дядя, Сулейман Геремеев входит в ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Он также является двоюродным братом депутата Госдумы Делимханова, которого Кадыров называл своим возможным преемником на посту руководителя Чечни. "Новая газета" публиковала расследование о возможной причастности Геремеева к ряду громких преступлений. В 2009 году будущий сенатор допрашивался в качестве свидетеля по делу об убийстве героя России Руслана Ямадаева, у которого был конфликт с Рамзаном Кадыровым.
- Один из племянников Сулеймана Геремеева, Руслан Геремеев – бывший командир роты чеченского батальона "Север". В 2015 году он был объявлен в розыск по подозрению в организации убийства Бориса Немцова. Приговорённый к 20 годам лишения свободы как исполнитель убийства Заур Дадаев был его непосредственным подчинённым. Однако следствие до сих пор не смогло найти и допросить Руслана Геремеева. Приехавшему к его дому сотруднику СК якобы просто "никто не открыл дверь", и потому он был вынужден уехать. Близкие и коллеги Немцова заявляют о нежелании властей России вести следственные действия в отношении Геремеева из-за его близости с главой Чечни Кадыровым.
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