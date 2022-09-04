У побережья Латвии в море упал частный самолёт

У берегов Латвии в Балтийское море упал частный легкомоторный самолёт Cessna. Идёт спасательная операция.

Самолёт летел из испанского города Херес. Он не указал пункта своего назначения. Как следует из данных сайта Flightradar24, он дважды менял курс - над Парижем и над Кёльном - и летел на северо-восток вдоль побережья Латвии, когда внезапно начал снижаться и терять скорость, после чего упал в море неподалёку от портового города Вентспилс.

Как пишет агентство Reuters, когда самолёт следовал через воздушное пространство Германии и Дании, в воздух для его проверки были подняты истребители этих стран. Пилоты сообщили, что им не удалось разглядеть, кто управляет Cessna. Германская газета Bild пишет, что на борту были предположительно 4 человека, в том числе двое детей. Источники этой информации неясны. Пока нет никаких данных о личности тех, кто был на борту. Самолёт зарегистрирован в Австрии и принадлежит германской лизинговой компании.

У побережья Латвии идёт спасательная операция, в которой, кроме латвийских судов, участвуют и вертолёты из Литвы и Швеции.