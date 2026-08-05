У порта Тамань на Черном море растет большое нефтяное пятно

Крупное нефтяное загрязнение у порта Тамань на черноморском побережье России в Краснодарском крае зафиксировали спутниковые снимки Planet. На это обратило внимание издание ASTRA.

Разлившиеся нефтепродукты занимают на воде площадь примерно в 80 квадратных километров. Пятно тянется на 20 километров к югу и юго-западу от порта.

По мнению сопредседателя экологической организации "Экозащита" Владимира Сливяка, загрязнение связано с пожаром, возникшим после украинского воздушного удара по порту Тамань 30 июля. "Там первого числа был большой пожар и, судя по всему, произошла утечка нефтепродуктов", – заявил он в комментарии "Агентству".



Местные и федеральные власти никаких комментариев не делали и о самом факте опасного разлива нефтепродуктов ничего не говорят.

Об успешной воздушной атаке ВСУ на порт в Тамани 30 июля сообщали украинские мониторинговые телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+. "Крымский ветер" писал, что пожары были зафиксированы в месте, где расположен крупный частный нефтеналивной комплекс "Таманьнефтегаз", управляемый группой ОТЭКО.