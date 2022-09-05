Два сотрудника посольства России в Кабуле погибли при взрыве

У здания посольства России в столице Афганистана Кабуле в понедельник произошёл взрыв. По сообщению МИД России, которое цитирует "Интерфакс", погибли два сотрудника российской дипломатической миссии. Общее число погибших и пострадавших - более 20.

По сообщению агентства Reuters, взрыв совершил смертник. При этом то же агентство со ссылкой на представителя находящегося у власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" пишет, что афганская вооружённая охрана посольства открывала по нападавшему огонь. Ответственность за взрыв пока на себя не взял. Ранее теракты в Кабуле совершали представители террористической группировки ИГ, которая ведёт вооружённую борьбу против "Талибана" (также признанного в России террористическим).

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что взрыв произошёл, когда к людям, собравшимся в очереди, вышел российский дипломат со списками претендентов на получение визы.

Россия, как и другие страны мира, не признаёт де-юре назначенное талибами правительство Афганистана, однако диппредставительство в Кабуле продолжает работать. Москва поддерживет с правительством талибов и экономические и политические контакты.