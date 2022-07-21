У президента США Джо Байдена диагностировали COVID-19

Президент США Джо Байден получил положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил Белый дом.

Байден находится в самоизоляцию с лёгкими симптомами и продолжает выполнять свои обязанности - общается с сотрудниками по телефону и участвует в назначенных встречах по видеосвязи.

Возвращение президента к личным встречам возможно после получения отрицательного теста на коронавирус.

С 13 по 16 июля Байден находился в поездке по Ближнему Востоку. Он побывал в Израиле, Палестинской автономии и Саудовской Аравии, где участвовал во встречах с властями и других мероприятиях.