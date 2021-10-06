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У семьи чиновника-куратора реестра "иноагентов" нашли дом во Франции

Олег Свириденко

Бывшая жена замминистра юстиции России Олега Свириденко, курирующего реестр "иностранных агентов", до 2019 года владела недвижимостью во Франции. Сейчас Наталье Полуйчик принадлежат дома и квартиры в Москве, Подмосковье и Сочи общая стоимость которых оценивается в 488 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Агентство" в своём расследовании.

По информации журналистов, Полуйчик владеет двумя домами в Подмосковье недалеко от Подольска и Троицка. В Москве ей принадлежат две квартиры рядом со станциями метро "Калужская" и "Профсоюзная". Площадь этих объектов недвижимости составляет 156 и 209 квадратных метров. Также бывшая жена Свириденко владеет апартаментами на береговой линии в Сочи площадью в 179 метров. В 2018 году Полуйчик купила три квартиры в Сочи, но через год их продала.

"Агентство", со ссылкой на выписку из французского реестра, сообщает, что в 2012 году бывшая жена Свириденко купила апартаменты за 775 тысяч евро на Лазурном берегу во Франции в городе Антиб. В 2019 году она продала их за 680 тысяч евро. Издание также обнаружило фотографии совместного отдыха Свириденко и Полуйчик с детьми в Альпах и Арабских Эмиратах.

Ранее Свириденко утверждал, что развёлся с Полуйчик в 1999 году, а через несколько лет перестал с ней общаться. Однако, по информации "Агентства", у них есть общие дети 2002 и 2005 годов рождения. В высшей коллегии судей приводили слова Свириденко о том, что за границей на отдыхе он бывает в основном в Беларуси.

В Министерстве юстиции не ответили запрос "Агенства" о недвижимости бывшей жены Свириденко.

  • Олег Свириденко с 1992 по 2005 год был судьей Арбитражного суда Москвы, а с 2005 по 2011 год его председателем. В 2014 году стал заместителем председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и возглавил экономическую коллегию суда. В 2020 году Свириденко перешёл на работу в Министерство юстиции, где возглавил департамент по делам НКО. Распоряжения о внесении в реестр "иностранных агентов" подписываются его именем.
  • В декларации за 2020 год Свириденко указал доход в 23 миллиона рублей, квартиру в 99 квадратных метров и два транспортных средства.
  • Наталья Полуйчик с февраля 2021 года значится генеральным директором "Школы танцев Романа Ковгана" в Москве. По информации "Агенства", эта компания не имеет прибыли, а иных источников дохода у бывший жены Свириденко журналистами не обнаружено.
  • К настоящему моменту НКО – "иностранными агентами" в России признаны 217 организаций, незарегистрированными общественными объединениями – "иностранными агентами" – 2 организации ("Голос" и "ОВД-Инфо"), СМИ-"иноагентами" – 26 юридических лиц (в том числе Радио Свобода и другие проекты корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода) и 47 физических лиц – граждан России. Законодательство предусматривает также возможность признания "иностранными агентами" физических лиц, в этот реестр, однако, пока никто не внесён. Только за 2021 год в реестры "иноагентов" попали 11 СМИ, 42 журналиста и 8 НКО. Более 160 тысяч человек подписали петицию об отмене законодательства об "иностранных агентах".

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