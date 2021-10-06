У семьи чиновника-куратора реестра "иноагентов" нашли дом во Франции

Бывшая жена замминистра юстиции России Олега Свириденко, курирующего реестр "иностранных агентов", до 2019 года владела недвижимостью во Франции. Сейчас Наталье Полуйчик принадлежат дома и квартиры в Москве, Подмосковье и Сочи общая стоимость которых оценивается в 488 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Агентство" в своём расследовании.

По информации журналистов, Полуйчик владеет двумя домами в Подмосковье недалеко от Подольска и Троицка. В Москве ей принадлежат две квартиры рядом со станциями метро "Калужская" и "Профсоюзная". Площадь этих объектов недвижимости составляет 156 и 209 квадратных метров. Также бывшая жена Свириденко владеет апартаментами на береговой линии в Сочи площадью в 179 метров. В 2018 году Полуйчик купила три квартиры в Сочи, но через год их продала.

"Агентство", со ссылкой на выписку из французского реестра, сообщает, что в 2012 году бывшая жена Свириденко купила апартаменты за 775 тысяч евро на Лазурном берегу во Франции в городе Антиб. В 2019 году она продала их за 680 тысяч евро. Издание также обнаружило фотографии совместного отдыха Свириденко и Полуйчик с детьми в Альпах и Арабских Эмиратах.

Ранее Свириденко утверждал, что развёлся с Полуйчик в 1999 году, а через несколько лет перестал с ней общаться. Однако, по информации "Агентства", у них есть общие дети 2002 и 2005 годов рождения. В высшей коллегии судей приводили слова Свириденко о том, что за границей на отдыхе он бывает в основном в Беларуси.

В Министерстве юстиции не ответили запрос "Агенства" о недвижимости бывшей жены Свириденко.

Олег Свириденко с 1992 по 2005 год был судьей Арбитражного суда Москвы, а с 2005 по 2011 год его председателем. В 2014 году стал заместителем председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и возглавил экономическую коллегию суда. В 2020 году Свириденко перешёл на работу в Министерство юстиции, где возглавил департамент по делам НКО. Распоряжения о внесении в реестр "иностранных агентов" подписываются его именем.

В декларации за 2020 год Свириденко указал доход в 23 миллиона рублей, квартиру в 99 квадратных метров и два транспортных средства.

Наталья Полуйчик с февраля 2021 года значится генеральным директором "Школы танцев Романа Ковгана" в Москве. По информации "Агенства", эта компания не имеет прибыли, а иных источников дохода у бывший жены Свириденко журналистами не обнаружено.

К настоящему моменту НКО – "иностранными агентами" в России признаны 217 организаций, незарегистрированными общественными объединениями – "иностранными агентами" – 2 организации ("Голос" и "ОВД-Инфо"), СМИ-"иноагентами" – 26 юридических лиц (в том числе Радио Свобода и другие проекты корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода) и 47 физических лиц – граждан России. Законодательство предусматривает также возможность признания "иностранными агентами" физических лиц, в этот реестр, однако, пока никто не внесён. Только за 2021 год в реестры "иноагентов" попали 11 СМИ, 42 журналиста и 8 НКО. Более 160 тысяч человек подписали петицию об отмене законодательства об "иностранных агентах".

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