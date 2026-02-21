"У Трампа есть другие варианты". Отмена пошлин Верховным судом США

В пятницу Верховный суд США вынес решение о неконституционности подавляющего большинства импортных пошлин на продукцию почти всех торговых партнеров Соединенных Штатов, введенных президентом США Дональдом Трампом прошлой весной. Решение Верховного суда может иметь ощутимые экономические и политические последствия.

Иск, который рассматривал Верховный суд, был достаточно простым. Несколько мелких и средних компаний-импортеров привлекли федеральное правительство к суду, настаивая на том, что взымаемые с них импортные пошлины незаконны, поскольку президент не имел права своей властью устанавливать пошлины. Налогообложение – а пошлины являются видом налогов – находится в исключительном ведении Конгресса. Несколько судов низшей инстанции, включая американский федеральный суд международной торговли, встали на их сторону.

В Верховном суде шесть из девяти судей – подавляющее большинство – согласились с истцами. Они пришли к выводу, что Закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент Трамп ввел большинство пошлин, не предоставляет ему таких полномочий. Трое судей, все были они были назначены президентами-республиканцами, выступивших против решения большинства, не оспаривали этот основной тезис. Но они считают, что, во-первых, президент следовал если не букве, то духу закона, который позволяет применять экономическое давление против иностранных государств в исключительных случаях, а во-вторых, отмена пошлин и потенциальное возмещение импортерам более чем двухсот миллиардов долларов, выплаченных ими государству в качестве пошлин, вызовет финансовый и бюджетный хаос. Ожидалось, например, что в ближайшие годы пошлины принесут в казну больше триллиона долларов на покрытие дефицита бюджета.

О губительных экономических последствиях отмены пошлин и близком крахе экономики громко предупреждал и президент Трамп, когда осенью прошлого года Верховный суд проводил слушания по этому иску. Импортные пошлины для президента гораздо больше, чем инструмент регулирования международной торговли. Для него это символ противостояния, с его точки зрения, вопиющей несправедливости по отношению к Соединенным Штатам со стороны остального мира.

В течение десятилетий, задолго до прихода в Белый дом, Дональд Трамп превозносил пошлины как чудесное средство для компенсации потерь, которые, как он считает, США понесли в результате неравной торговли, а также для возвращения в страну богатства в виде заводов и производств, которые переместились за границу и благодаря беспошлинной торговле зарабатывали на американцах. 2 апреля 2025 года президент Трамп провозгласил "День освобождения", введя пошлины – от 10 до 36 процентов – на товары практически всех торговых партнеров Соединенных Штатов. Вдобавок президент начал использовать пошлины для достижения политических и иных целей. Китай, Мексику и Канаду он попытался наказывать пошлинами за то, что они якобы не предпринимают достаточных усилий, чтобы остановить поток наркотиков в Америку. Индия расплачивалась пошлинами за покупку российской нефти. Экономисты соглашаются, что торговые барьеры на пути американского экспорта были значительно выше, чем барьеры, ограждавшие американский рынок, но большинство настаивает, что импортные тарифы не принесут результатов, на которые рассчитывает президент, а лишь повысят цены на товары в Америке.

Реакция Дональда Трампа на решение Верховного суда была моментальной и крайне эмоциональной. "Мне стыдно за поведение определенных нескольких судей, которым не хватило мужества сделать то, что необходимо для нашей страны", – заявил президент. Он объявил, что решение суда не будет непреодолимым препятствием для введения новых импортных пошлин, которые, по его словам, позволят ему взять с импортеров еще больше денег, чем казна получает сейчас.

Несколькими часами позже президент Трамп подписал об отмене существующих пошлин и введении новых, на этот раз 10-процентных. Они должны вступить в силу 24 февраля на основании другого закона "Акта о торговле" 1974 года. Президент также намерен использовать право облагать пошлинами страны, уличенные в "несправедливой торговой практике", что позволяет ему сделать этот закон.

Большой победой истцов называет решение Верховного суда профессор университета имени Джорджа Мэйсона правовед Илья Сомин, который представлял в Верховного суде интересы одного из истцов.

– Суд признал, что пошлины, введенные президентом Трампам на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях, незаконны, поскольку такие действия не предусматриваются данным законом, и в нем даже не упоминается термин "тарифы", – говорит Илья Сомин в интервью Радио Свобода. – Да, у президента будут другие варианты введения пошлин, на основании других законов, но эти законы сужают для президента поле деятельности и ими более сложно воспользоваться. Теперь, после как эти импортные пошлины президента были признаны незаконными, мы будем добиваться возвращения денег нашим клиентам. Это займет некоторое время, но мы этого добьемся.

Илья Сомин считает несостоятельными тревоги по поводу судьбы торговых соглашений, заключенных администрацией Трампа с другими странами под угрозой введения пошлин. Да, у этих стран есть возможность отказаться от соглашений, если угроза пошлин отпала, но эти соглашения изначально строились на зыбкой почве из-за незаконности импортных пошлин.

– Но не лишит ли это решение суда президента Трампа возможности оказывать давление на Россию, если он, например, не сможет вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть?

– В арсенале президента много возможностей для оказания давления на Россию другими путями. Самое важные – это законопроекты, внесенные в Конгресс. Одним из них предусматриваются 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих в России нефть, – говорит Илья Сомин.

Пока эксперты не берутся предсказывать, как отразится решение Верховного суда на среднем американском потребителе. По оперативным подсчетам специалистов, отмена пошлин, введенных прошлой весной, за которой последует введение новых пошлин, способна снизить уровень тарифов на ничтожный процент, потому что вне диапазона решения Верховного суда остались тарифы против Китая, Канады, Мексики и некоторых других стран, которых администрация Трампа наказала на основании других законов. Финансовые рынки ответили на решение суда позитивно, инвесторы в пятницу скупали акции американских компаний акций, считая, что суд призвал Белый дом к порядку и законность восторжествовала.