У входа в посольство США в Осло произошел взрыв

В ночь на 8 марта у входа в посольство США в столице Норвегии Осло произошел взрыв. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, здание получило незначительные повреждения. Пострадавших нет.
Полиция разыскивает одного или нескольких человек, которые могли быть причастны к взрыву.
"Мы не будем комментировать ничего, что связано с типом повреждений, что именно взорвалось и прочем, так как расследование только начато", – сказал представитель полиции Майкл Деллемир.
До завершения расследования полиция не комментирует, что именно взорвалось.