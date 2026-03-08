Ссылки для упрощенного доступа

У входа в посольство США в Осло произошел взрыв

У здания посольства США в Осло, Норвегия, 8 марта 2026 года
В ночь на 8 марта у входа в посольство США в столице Норвегии Осло произошел взрыв. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, здание получило незначительные повреждения. Пострадавших нет.

Полиция разыскивает одного или нескольких человек, которые могли быть причастны к взрыву.

"Мы не будем комментировать ничего, что связано с типом повреждений, что именно взорвалось и прочем, так как расследование только начато", – сказал представитель полиции Майкл Деллемир.

До завершения расследования полиция не комментирует, что именно взорвалось.

