У вице‑губернатора Брянской области Николая Симоненко прошел обыск

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с обыском к заместителю губернатора Брянской области Николаю Симоненко по делу об оборонительных сооружениях на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным РЕН ТВ, речь идет о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Источники телеграм-каналов 112 и Mash сообщили, что Симоненко задержали в качестве подозреваемого – его доставят в Москву.

По данным Mash, дело связано с пропажей "зубов дракона" при строительстве фортификаций на границе с Украиной. "По одной из версий, их либо не поставили в нужном количестве, либо украли после установки", – пишет канал.

Ранее по этому делу прошли обыски в "Водоканале Дубровский" – организация выступала в качестве генподрядчика при строительстве сооружений. Mash пишет, что директор компании Светлана Афанасьева дала показания на Симоненко.