У военного, призвавшего Путина к встрече, прошел обыск

В доме российского военнослужащего Александра Лунина, который ранее разместил в инстаграме видеообращение к президенту Владимиру Путину, прошел обыск. Об этом в TikTok сообщила его жена Татьяна Лунина. Позднее она удалила публикацию, но видео распространил телеграм-канал "Мобилизация | Новости | Что делать?".

По словам Луниной, сотрудники полиции ночью обыскали дом в селе Лизиновка Воронежской области и изъяли компьютеры, ноутбуки, флеш-накопители и другие предметы. В момент обыска самого Лунина дома не было – за день до обыска он уехал в Москву. Сначала жена предположила, что его могли задержать, но позднее сообщила, что он на свободе и попросил её не распространять никакой информации и не давать комментариев.

25 июня Лунин, участвовавший в войне против Украины, опубликовал обращение к Путину, в котором потребовал личной встречи в Кремле в прямом эфире, чтобы рассказать о проблемах в российской армии. Он также заявил, что в случае отказа "армия развернет свое оружие против Кремля".

В Кремле, комментируя это обращение, заявили, что не смотрели видео, но назвали прозвучавшие в нем формулировки "достаточно странными".