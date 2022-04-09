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U2, сын Джона Леннона, Билли Айлиш записали песни в поддержку Украины

Солист U2 Боно

В Варшаве сегодня пройдёт мероприятие по сбору средств в поддержку украинских беженцев и внутренне перемещённых лиц, спасающихся от боевых действий. Это кульминация кампании "Stand Up For Ukraine" ("Поддержи Украину"), в которой участвуют многочисленные западные политики, общественные деятели, деятели культуры и обычные граждане. Кампания началась 25 марта 2022 по инциативе Европейской комиссии и правительства Канады совместно с международной правозащитной организацией Global Citizen.

В мероприятии в Варшаве примут участие посетившая накануне Украину председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда. В его преддверии многие известные мировые исполнители, представители шоу-бизнеса, спортсмены и правозащитники записали видеоролики в поддержку кампании.

Группа U2 записала в её рамках песню Walk On Ukraine."Отважный народ Украины борется за свою свободу — и за нашу тоже — перед лицом невыразимого насилия и несправедливого вторжения. Более четырех миллионов человек, в основном женщины и дети, были вынуждены спасаться бегством, а ведь это почти что население Ирландии. Мировые лидеры должны встать и поддержать украинцев сейчас — тех, кто воюет, и тех, кто были вынужден покинуть свои дома и свои земли", — говорится в заявлении группы.

Сын Джона Леннона Джулиан Леннон записал для акции Stand Up For Ukraine песню своего отца Imagine. "Война в Украине — это невообразимая трагедия… Как человек и как художник я чувствовал себя обязанным отреагировать самым значительным образом. Итак, сегодня я впервые публично исполнил песню моего папы IMAGINE" - сказал он.

Песню в поддержку Украины записала и одна из самых известных молодых звёзд поп-музыки, Билли Айлиш.

Принять участие в акции дали согласие Аланис Мориссетт, Мадонна, Оззи Осборн, Селин Дион, Элтон Джон, Radiohead, Red Hot Chili Peppers и другие артисты.

Фон дер Ляйен едет в Варшаву из Украины, где накануне она побывала в городе Буча и видела своими глазами эксгумацию тел людей, погибших во время российской оккупации. По её словам, она убеждена, что российские военные совершили военные преступления в Украине, включая неизбирательные убийства мирных жителей и удары по жилым домам. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что точную квалификацию действий российских военных должны дать юристы по итогам расследования.

Представители ЕС вслед за США заявляют, что Россия несёт ответственность и за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли более 50 мирных жителей. Минобороны России утверждает, что ракета была украинской.

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