Источник The Uber Files – бывший главный лоббист компании

Источник, передавший The Guardian более 124 тысяч внутренних документов Uber, решил раскрыть свою личность. Это Марк МакГанн, бывший главный лоббист компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Он дал интервью The Guardian.

По словам МакГанна, он решил разоблачить Uber, потому что чувствует долю ответственности за действия компании и испытывает угрызения совести. МакГанн считает, что Uber сознательно нарушал законы в десятках стран и вводил общество в заблуждение, убеждая в преимуществах своей модели такси. Бывший главный лоббист сожалеет, что "входил в группу людей, которые подтасовывали факты, чтобы завоевать доверие водителей, потребителей и политической элиты".

"Я должен был проявить больше здравого смысла и надавить сильнее, чтобы остановить это безумие. Теперь мой долг – высказаться и помочь правительствам и парламентариям исправить фундаментальные ошибки. Морально у меня не было выбора в этом вопросе", – говорит МакГанн.

Uber прокомментировал поступок своего бывшего лоббиста: "Мы понимаем, что Марк сожалеет о своей твёрдой преданности нашему предыдущему руководству, но он не может достоверно говорить об Uber сегодня".

Также МакГанн признаёт, что у него были личные претензии к компании. Известно, что недавно он достиг внесудебного урегулирования спора с Uber о своём вознаграждении. Бывший лоббист утверждает, что Uber недооценил его роль в общении с правительствами и не обеспечил ему должный уровень поддержки.

По словам МакГанна, из-за стратегии конфронтации с конкурентами в сфере такси, принятой при предыдущем руководстве, он сталкивался с ожесточённой реакцией, а из-за поступающих угроз ему наняли телохранителей. МакГанн рассказывает, что опыт работы в Uber сказался на его психике – впоследствии ему диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).