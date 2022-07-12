Источник The Uber Files – бывший главный лоббист компании

Источник, передавший The Guardian более 124 тысяч внутренних документов Uber, решил раскрыть свою личность. Это Марк МакГанн, бывший главный лоббист компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Он дал интервью The Guardian.
По словам МакГанна, он решил разоблачить Uber, потому что чувствует долю ответственности за действия компании и испытывает угрызения совести. МакГанн считает, что Uber сознательно нарушал законы в десятках стран и вводил общество в заблуждение, убеждая в преимуществах своей модели такси. Бывший главный лоббист сожалеет, что "входил в группу людей, которые подтасовывали факты, чтобы завоевать доверие водителей, потребителей и политической элиты".
"Я должен был проявить больше здравого смысла и надавить сильнее, чтобы остановить это безумие. Теперь мой долг – высказаться и помочь правительствам и парламентариям исправить фундаментальные ошибки. Морально у меня не было выбора в этом вопросе", – говорит МакГанн.
Uber прокомментировал поступок своего бывшего лоббиста: "Мы понимаем, что Марк сожалеет о своей твёрдой преданности нашему предыдущему руководству, но он не может достоверно говорить об Uber сегодня".
Также МакГанн признаёт, что у него были личные претензии к компании. Известно, что недавно он достиг внесудебного урегулирования спора с Uber о своём вознаграждении. Бывший лоббист утверждает, что Uber недооценил его роль в общении с правительствами и не обеспечил ему должный уровень поддержки.
По словам МакГанна, из-за стратегии конфронтации с конкурентами в сфере такси, принятой при предыдущем руководстве, он сталкивался с ожесточённой реакцией, а из-за поступающих угроз ему наняли телохранителей. МакГанн рассказывает, что опыт работы в Uber сказался на его психике – впоследствии ему диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
- Марк МакГанн, сейчас ему 52 года, в период с 2014 по 2016 год был главным лоббистом Uber в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Он курировал планы компании по убеждению правительств более 40 стран изменить правила такси и создать более благоприятную деловую среду. Когда МакГанн уходил из Uber, коллеги называли его прекрасным лидером, талантливым профессионалом в общественной политике и потрясающим защитником Uber.
- Компания Uber, основанная в 2009 году, предложила вызывать такси или частных водителей, а также заказывать еду с помощью мобильного приложения. Обычно водители используют собственные автомобили или машины компаний-партнёров Uber.
- В Россию Uber пришёл в 2018 году. В 2022 году в ответ на российское вторжение в Украину компания прекратила свою деятельность в России.
- The Uber Files – глобальное расследование, основанное на 124 тысячах внутренних документов Uber, попавших к The Guardian. Архив содержит электронные письма, переписки в мессенджерах, а также записки, презентации, счета и другие информационные материалы компании. Документы охватывают более 40 стран в период с 2013 по 2017 год, когда Uber активно расширялся по всему миру.
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