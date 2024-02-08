Убит заместитель мэра украинского города Никополь

В Днепропетровской области Украины в Никополе 8 февраля был убит заместитель мэра города Виталий Журавлёв. Неизвестные открыли огонь по его автомобилю рядом с его домом.

Прокуратура начала расследование, о версиях случившегося официально не сообщалось. Источник "Украинской правды" утверждает, что одна из основных версий - конфликт вице-мэра с местной преступной группировкой, который тянется с 2017 года.

Никополь – прифронтовой город, расположенный на берегу Днепра напротив контролируемой российской армией Запорожской ЗАЭС в городе Энергодар. Никополь неоднократно подвергался обстрелам и ракетным ударам российских войск.