75 000 убитых и раненых российских солдат на войне | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке. Киев потребовал реакции на гибель своих граждан от ООН и Красного креста, которые были «гарантами их жизни и здоровья». Причастен ли к этому военному преступлению в Донбассе «повар Путина» – Евгений Пригожин

• Что может остановить военную машину Кремля? Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма. Даст ли ответ Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел?

• Африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Очередной блеф кремлевской дипломатии или Москва в поисках новых друзей против коллективного запада?

• Новая волна коронавируса. Есть ли эффективное лекарство, которое может предотвратить эпидемию вируса омикрон. Когда закончится пандемия?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Геннадием Гудковым, с политологом Андреем Пионтковским и молекулярным биологом Ириной Якутенко.