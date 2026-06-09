Убивший женщину и ребёнка участник войны получил пожизненный срок

Участник войны в Украине, уроженец Пермского края Артём Бучин был приговорён к пожизненному заключению по делу об убийстве и изнасиловании 26-летней женщины и её семилетней дочери. Об этом сообщил сайт E1.RU со ссылкой на свой источник.

Издание пишет, что приговор Бучину вынесли в Екатеринбурге, не уточняя, какой суд рассматривал его дело. ASTRA пишет, что дело рассматривал Центральный окружной военный суд и, вероятно, приговор вынес именно он.

Дело Бучина получило резонанс, поскольку он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины.

29 августа 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Бучина задержали по этому делу через два дня и отправили в СИЗО. Издание Baza писало, что Бучин объяснил убийство ревностью: убитая, как утверждается, состояла с ним в близких отношениях, он же посчитал, что она "изменяла ему, пока он воюет".

В 2018 году он получил срок по делу о грабеже, а в 2023-м ему дали 20 лет колонии строгого режима по обвинению в убийстве и изнасиловании медсестры. Однако вместо отбытия наказания Бучин заключил контракт и отправился на войну. Ряд СМИ сообщали, что он завербовался в ЧВК "Вагнер", однако в ЧВК это отвергли, заявив, что набор заключённых "был остановлен компанией задолго до того, как Артём Бучин мог подписать контракт". ASTRA уточняет, что он подписал контракт в августе 2023 с Минобороны. Сообщалось, что он перед убийством был в отпуске по ранению и готовился к повторной отправке на фронт.

По данным "Вёрстки" на декабрь 2025 года, участники войны в Украине убили в России не менее 240 человек, общее число пострадавших от насильственных преступлений с их участием достигло тысячи.