Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Суд в японском городе Нара приговорил обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ к пожизненному лишению свободы, сообщает агентство "Киодо".

45-летний Тэцуя Ямагами признался, что выстрелил в Абэ из самодельного огнестрельного оружия во время его предвыборной речи в Наре в 2022 году. Бывший премьер-министр скончался в больнице.

В ходе судебного процесса защита Ямагами просила приговорить его к не более чем 20 годам лишения свободы. По словам адвокатов, Ямагами стал жертвой насилия со стороны религиозной группы, и его "трагическое" детство "побудило его убить Абэ".

Сам обвиняемый заявил, что считал Абэ связанным с религиозной организацией "Церковь объединения", которой мать Ямагами пожертвовала около 100 миллионов иен (633 тысячи долларов) – это привело к финансовому краху семьи.

Это дело привлекло внимание к происходящему в "Церкви объединения" – членов организации принуждали к пожертвованиям. По оценкам властей, от действий организации пострадали 169 человек, а причиненный им общий финансовый ущерб составил около 2,4 миллиарда иен. В результате суд лишил "Церковь объединения" статуса религиозной организации и постановил распустить ее. В Японии был принят закон, ограничивающий манипулятивные практики при сборе пожертвований.