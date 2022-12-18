"Убийцы, вы разбомбили его"– написали на сердечке "Мариуполь" в Петербурге

На инсталляции в виде сердца с надписью "Мариуполь" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, установленной около недели назад, неизвестные нанесли надпись чёрными буквами: "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды".

После этого, как утверждается, инсталляцию начали разбирать. Видео, на котором видна надпись, и рабочие, разбирающие "сердце", опубликовал телеграм-канал "Осторожно. Новости". Власти пока ситуацию не комментировали.

Петербургский телеграм-канал "Ротонда" сообщает, что панели инсталляции заменят на новые. По данным "Ротонды", инцидентом заинтересовалась полиция. На Дворцовую площадь приехали сотрудники МВД и проводят осмотр.

Город Мариуполь в Донецкой области Украины был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трёх месяцев ожесточённых боёв. При штурме города значительная часть домов и других объектов была разрушена. Точное число погибших неизвестно, по оценкам, оно исчисляется тысячами или даже десятками тысяч. Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершённых в Мариуполе военных преступлениях, таких как обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где находились люди. Минобороны России называет эти обвинения "фейками". Многие жители Мариуполя были вынуждены выехать в Россию – другие пути были перекрыты. Власти Украины считают это насильственной депортацией. В городе до сих пор перебои со светом, теплом и водоснабжением, люди продолжают жить в полуразрушенных домах.

Вскоре после оккупации Мариуполя власти Санкт-Петербурга объявили, что Петербург и Мариуполь будут "городами-побратимами". Утверждается, что Петербург курирует гуманитарную помощь Мариуполю. Установленная на Дворцовой площади инсталляция изображала два переплетённых сердца - большое с надписью "Санкт-Петербург" и маленькое с надписью "Мариуполь". Утверждается, что проект "Двойные сердца" утвердил губернатор Александр Беглов, а ранее подобная инсталляция появилась в городском саду Мариуполя.