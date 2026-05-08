Участник "Маяковских чтений" вышел на свободу

Из колонии вышел Николай Дайнеко, осуждённый по так называемому маяковскому делу - о так называемых "Маяковских чтениях" у памятника поэту в Москве, в ходе которых читались антивоенные стихи.

29-летний поэт освободился 8 мая из исправительной колонии № 4 во Владимирской области, сообщает ОВД-Инфо.

Группа его поддержки опубликовала фотографии встречи - Николая Дайнеко встретили родственники и друзья, в том числе Александра Попова - жена другого осуждённого Артёма Камардина. Он и ещё один осуждённый Егор Штовба остаются в заключении. Вскоре после задержания участников "Маяковских чтений" Попова рассказала о пытках во время задержания и обыска.

Николай Дайнеко в течение восьми лет будет находиться под административным надзором. Ему запрещено выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, менять место жительства, он обязан дважды в месяц отмечаться у участкового. Административный надзор ему назначали незадолго до окончания срока - 4 года лишения свободы.

Уголовное дело против молодых поэтов было возбуждено из-за стихов "Убей меня, ополченец" с рекомендацией не брать повестки и не ходить по ним в военкомат, которые в сентябре 2022 года прочитал Артём Камардин. Николай Дайнеко и Егор Штовба проходили по делу как "соучастники".

В 2023 году Николая Дайнеко приговорили к 4 годам колонии по статье об экстремизме и призывах к антигосударственной деятельности. Дайнеко заключил досудебное соглашение. Камардина и Штовбу приговорили к более длительным срокам - к к семи и пяти с половиной годам колонии соответственно.