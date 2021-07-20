Участник Pussy Riot Софеев уехал из России после серии арестов

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев 19 июля улетел из России сразу после освобождения из спецприемника, где он отбывал второй за последнее время административный арест. Об этом он сообщил "Открытым медиа" перед посадкой в самолёт. За день до этого страну покинула другая участница Pussy Riot Вероника Никульшина .

По словам Софеева, уезжать их заставляют преследования российских властей. Однако он не считает это эмиграцией и не исключает, что вернётся после сентябрьских выборов в Госдуму.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию с друзьями и пришли к выводу, что нам специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием, давая понять, чтобы мы покинули страну", - указал Софеев в интервью изданию. Софеев сообщил, что по дороге в аэропорт за ним следили сотрудники центра "Э".

О намерении покинуть страну также заявила ещё одна участница Pussy Riot , режиссёр Анна Кузьминых, которая накануне освободилась из спецприёмника.

Преследования Pussy Riot продолжаются последние несколько месяцев. Только Софеева и Никульшину с мая арестовывали 4 раза, причем часто аресты по обвинению в мелком хулиганстве или неповиновении сотруднику полиции происходили практически сразу после выхода на свободу.