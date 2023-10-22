Участник телешоу сообщил об "облаве" на призывников на выходе из мечети

В Котельниках Московской области ОМОН, как утверждается, в пятницу 20 октября задержал несколько десятков прихожан мечети и отвёз их в военкомат, где на них начали оказывать давление с целью заставить подписать контракт с российской армией. Об этом сообщает ряд СМИ, в том числе "Дождь", ссылаясь в частности на одного из задержанных - Мамута Усеинова. Он известен как финалист шоу "Перепой звезду", выходившего в эфир на Первом канале.

Как написал Усеинов в телеграме, он и другие прихожане были задержаны прямо на выходе из мечети после пятничной молитвы. Их отвели в автобус, который отвёз их военкомат в Люберцах, где прошла медкомиссия, а оттуда в подмосковную Балашиху на пункт сбора военнослужащих-контрактников.

"Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО", — утверждает Усеинов. Из его слов следует, что те, кто не согласился подписать контракт, будут призваны на срочную службу. По его словам, некоторых задержанных уже отвезли в воинскую часть. Сам артист отказался выполнять требования, ссылаясь на медицинские показания. Пока не известно, был ли он отпущен. Усеинов заявил о нарушении своих прав.

Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в аннексированном Крыму. По словам певца, он не служил по состоянию здоровья. Ему 26 лет, то есть по возрасту он подпадает под призыв.

Последняя стори в инстаграме Усеинова была опубликована вечером в субботу. В ней он сообщил, что его поселили в казарму: "Сказали, что завтра приедет Следственный комитет и будет общаться с нами".

Представители властей пока ситуацию не комментировали, за исключением депутата Виктора Соболева, заявившего, что он не в курсе дела, и уточнившего, что речь в любом случае не идёт о призыве по мобилизации.

Сейчас в России идёт осенний призыв на срочную службу в армию. Власти утверждают, что срочники не будут отправляться в зону так называемой СВО, то есть на войну в Украине. При этом власти активно занимаются вербовкой военнослужащих-контрактников.

В последнее время неоднократно сообщалось о попытках властей привлечь к участию в войне мигрантов, получивших российское гражданство. Об "облавах" на них сообщалось в разных регионах России, включая Санкт-Петербург. Их задерживают, отвозят в военкомат и ставят на воинский учёт, предлагая при этом заключать контракты на службу в армию и угрожая наказанием в случае отказа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на днях предложил лишать гражданства мигрантов, получивших российский паспорт, если они не желают принимать участие в войне против Украины.