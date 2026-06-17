Участник войны получил 20 лет за убийство женщины с синдромом Дауна

Первый западный окружной военный суд в Петербурге назначил 20 лет лишения свободы участнику войны в Украине Андрею Усачёву, который изнасиловал и убил женщину в феврале 2025 года. Об этом Север.Реалии сообщил источник, знакомый с осужденным.



Первый пять лет Усачёв должен провести в тюрьме на условиях особого режима, после чего он получит перевод в колонию. Суд признал его виновным в убийстве, изнасиловании, краже, а также дезертирстве и самовольном оставлении части. Обвинение требовало для Усачёва пожизненный срок.



Суд арестовал Андрея Усачёва 27 февраля 2025 года, дело рассматривалось в закрытом режиме. "Фонтанка" и 78.ru сообщали, что его задержали за убийство 43-летней женщины с синдромом Дауна в Красносельском районе Петербуга.



Сообщалось, что тело убитой обнаружили 24 февраля. По данным СМИ, Усачёв жил у своих знакомым по соседству с пострадавшей. После изнасилования он, вероятно, прижал лицо жертвы к матрасу, в результате чего она задохнулась. У жертвы, как утверждалось, обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Позже у Усачёва изъяли украшения, принадлежавшие убитой.



Андрей Усачёв совершил убийство после побега с фронта в Украине. На войну он завербовался из колонии: в 2020 году суд назначил ему 9 лет за убийство знакомого, которому осуждённый нанес 23 ножевых ранения. В 2018 году Усачёв, которому тогда было 20 лет, также был осужден на 2 года за грабёж.



По данным источника Север.Реалии, осуждённый имеет государственные награды, а также медали от ЧВК "Вагнер".



ЧВК "Вагнер" вербовала на войну заключённых из российских колоний после российского вторжения в Украину. Впоследствии это начало делать Минобороны. Российские власти приняли закон, согласно которому обвиняемый по уголовному делу может подписать контракт на участие в войне на любой стадии следствия и после приговора. Производство по делу приостанавливают, а в дальнейшем могут закрыть по не реабилитирующим обстоятельствам, то есть без права требовать от государства компенсации за незаконное преследование.