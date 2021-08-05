Участника акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Санкт-Петербурге 23 января, приговорили к 4,5 годам колонии. Николая Девятова признали виновным в применении насилия к представителям власти. Кроме того, суд взыскал с него 150 тысяч рублей в пользу потерпевших.

По версии следствия, на акции в защиту Навального житель Петербурга ударил по лицу автоинспектора, требовавшего соблюдать порядок, а позже ещё одного полицейского, погнавшегося за ним. Отмечается, что в ходе следственных действий Девятов признал вину.

23 и 31 января в десятках городов России прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций, в том числе ближайшие соратники Навального, находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.