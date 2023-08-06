Участники встречи в Джидде поддержали целостность Украины

Участники международной встречи, посвящённой принципам мирного урегулирования в Украине, которая прошла 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии, высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности государств, включая Украину. Об этом по итогам саммита сообщают информационные агентства и западные СМИ со ссылкой на источники, это же подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Участники встречи - представители около 40 государств - не согласовали какой-либо совместный документ. Этого, впрочем, и не ожидалось, поскольку главным содержанием встречи была не выработка единой позиции, а обмен мнениями.

В заявлении Ермака по итогам встречи говорится, что в Джидде прошли "очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир". "Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств", – утверждает глава Офиса президента, возглавлявший украинскую делегацию. Россия на встрече представлена не была, сообщается, что Эр-Рияд проинформирует её об итогах.

По словам Ермака, на встрече украинская делегация подробно рассказала о так называемой формуле мира, которая предусматривает ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность Украины, освобождение пленных и депортированных, а также соблюдение Устава ООН и территориальной целостности страны.

Ермак также впервые перечислил государства, принявшие участие во встрече. На уровне политических советников или советников по нацбезопасности были представлены Евросоюз и более 10 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, более 10 стран Азии, включая Индию, Китай и Японию, 2 африканских государства - Египет и ЮАР, и 3 страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия и Чили.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что на нынешних переговорах, в отличие от первых консультаций в подобном форме, прошедших в июне в Копенгагене, Украина не настаивала на принятии своей формулы мира в полном объёме, настаивая на важнейших для неё принципах - уважении международно признанных границ Украины и выводе российских войск с её территории.

Как сообщает со ссылкой на источники агентство DPA, большое внимание на встрече было уделено новому мирному плану, предложенному Саудовской Аравией и ещё рядом стран. Он предусматривает прекращение огня на всех фронтах и начало переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве ООН. При этом, как утверждается, территориальная целостность Украины должна быть сохранена. О выводе российских войск с территории Украины как условии начала переговоров, однако, в плане не говорится. Киев неоднократно называл такой вывод непременным условием для прекращения огня.

Внимание привлекло участие во встрече представителя Китая. Пекин ранее выдвигал мирную инициативу, по своему содержанию подобную саудовской. Новых комментариев китайской стороны о прошедших переговорах пока нет.

В Кремле ранее заявляли, что Москва будет внимательно следить за ходом переговоров. Специализирующийся на резких заявлениях заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в воскресенье написал, что условием любых мирных переговоров должен стать "учёт исторического контекста" и "учёт текущих реалий". "Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", - написал Медведев.