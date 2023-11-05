Участников беспорядков в Махачкале судили за "нецензурную брань"

Суды в Дагестане начали публиковать первые постановления по делам об административных правонарушениях в отношении участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Из них следует, что многим участникам массовой акции, при которой аэропорт на несколько часов фактически оказался под контролем толпы, назначили административный арест по обвинению в нецензурной брани в общественном месте.
"Медиазона" изучила решения Советского районного суда Махачкалы. Они во многом однотипны, одна из фраз, повторяющаяся в решениях судьи Хабиба Гаджиева, звучит так: некто "выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, на замечания прекратить противоправные действия не реагировал, тем самым оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции".
Большинство административных протоколов на тех участников акции в аэропорту, которым Советский суд уже определил наказание в виде административного ареста или обязательных работ, были составлены по фактически бытовым статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции. В дагестанские суды однако поступили и 82 протокола по статье о нарушении правил проведения митингов. В частности, как пишет Кавказ.Реалии, 54 административных дела по этой статье поступило в Карабудахкентский районный суд.
Общее число лиц, в отношении которых составлены административные протоколы, не сообщается. Судя по имеющимся данным, их несколько десятков, возможно, более 100.
- Несколько сотен человек вечером в 29 октября захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на лётное поле в поисках пассажиров из Израиля. В результате столкновений с полицией и Росгвардией пострадали около 20 человек.
- Представители российских властей, включая президента Владимира Путина, утверждают, что беспорядки были организованы из-за рубежа, в частности из Украины. Украинские власти это отрицают. Израиль призвал своих граждан не ездить в российские республики Северного Кавказа, что в МИД России сочли недружественным жестом.
- Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. 3 ноября следственные органы утверждали, что установили личности более 20 подозреваемых в активном участии в антисемитской акции. При этом не сообщалось, задержан ли кто-либо из них и избрана ли в их отношении мера пресечения. Имамы ряда районов и представители сельских общин Дагестана призвали "проявить снисхождение и мягкость" и по возможности не наказывать участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Они назвали эти события "ответной эмоциональной реакцией, совершённой в состоянии аффекта".
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